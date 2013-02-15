Чистая прибыль Commerzbank AG в 2012 года упала в 106 раз - до 6 млн евро

Чистая прибыль Commerzbank AG, второго по величине активов банка Германии, в 2012 году составила 6 миллионов евро, что в 106 раз меньше аналогичного показателя годичной давности, передает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованный пресс-релиз финансовой компании.

Чистый процентный доход банка снизился за год на 17% - до 5,53 миллиарда евро.

Существенное снижение прибыли объясняется вычетом 268 миллионов евро в связи с продажей украинского банка Форум, а также амортизацией по отложенным налоговым выплатам в размере 673 миллионов евро.

Чистый доход банковского гиганта от комиссий за прошлый год составил 3,19 миллиарда евро, что на 8,5% ниже аналогичного показателя годом ранее.

При этом операционная прибыль немецкой кредитной организации в отчетный период увеличилась в 2,4 раза - до 1,21 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала прошлого года Commerzbank получил чистый убыток в размере 716 миллионов евро против прибыли в 316 миллионов евро по итогам последних трех месяцев 2011 года.

Чистый процентный доход банка за квартал снизился на 13,6% по сравнению с октябрем-декабрем 2011 года и составил 1,39 миллиарда евро.

В пресс-релизе также сообщается, что к 2017 году Commerzbank планирует сократить свой штат на 4-6 тысяч человек, что уже в первом квартале 2013 года позволит сэкономить до 500 миллионов евро.

Commerzbank AG, первоначально Commerz- und Disconto-Bank, был основан в 1870 году в немецком городе Гамбурге путем слияния нескольких небольших частных банковских предприятий. В 1905 году произошло слияние Commerz- und Disconto-Bank и Berliner Bank, после чего штаб квартира банка переехала в столицу Германии Берлин. В конечном итоге Commerzbank AG обосновался во Франкфурте-на-Майне.

Справка УНИАН. 30 октября 2012 года компания «Смарт-холдинг» объявила о закрытии сделки по приобретению 96,0635% акций ПАО «Банк Форум», который принадлежал Commerzbank Auslandsbanken Holding AG.

Банк «Форум» (г. Киев) создан в 1994 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 9,249 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 6,141 млрд грн, обязательства - 7,771 млрд грн, уставный капитал - 5,935 млрд грн, собственный капитал - 1,478 млрд грн.

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе («Метинвест»), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики. Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.