Минагропрод стал главным распорядителем средств на проведение земельной реформы

Кабинет министров определил Министерство аграрной политики и продовольствия Украины главным распорядителем бюджетных средств для осуществления мероприятий по проведению земельной реформы, а Госземагентство — ответственным исполнителем бюджетной программы и распорядителем средств низшего уровня.

Об этом говорится в постановлении №106 от 13 февраля 2013 года, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№31 от 15 февраля).

Документ вносит изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мер по проведению земельной реформы.

В частности, постановление уточняет, что средства по данной программе могут направляться на ведение и функционирование Государственного земельного кадастра; проведение нормативной денежной оценки и инвентаризации земель; подготовку лотов к проведению земельных торгов в форме аукциона по продаже прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Также бюджетные средства используются на предоставление гражданам определенных законодательством услуг по государственной регистрации земельных участков, на которые до 2004 года выдан государственный акт на право собственности или пользования землей; погашение бюджетной кредиторской задолженности, возникшей в предыдущие годы и бюджетные обязательства по которой зарегистрированы в органах казначейства.

Согласно постановлению, распределение (перераспределение) бюджетных средств между территориальными органами Госземагентства и получателем бюджетных средств осуществляет Минагропром.

При этом получателем бюджетных средств может быть государственное предприятие, относящееся к сфере управления Госземагентства и выполняющее мероприятия по ведению и функционированию Госземкадастра.

Как сообщал УНИАН, постановлением №129 от 9 марта 2011 года Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по проведению земельной реформы, сохранению, воссозданию и обеспечению рационального использования земельных ресурсов.

Ответственным исполнителем бюджетных программ определялось Государственное агентство земельных ресурсов, которое распределяло бюджетные средства.