Миндоходов прогнозирует рост малого бизнеса на 20%

Совершенствование упрощенной системы налогообложения обусловит рост количества индивидуальных предприятий в 2013 году минимум на 20%, сообщили УНИАН в Министерстве доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, в 2012 году численность индивидуальных предприятий выросла с 1,05 млн человек до 1,3 млн человек. При этом налоговые нововведения увеличат этот показатель, уверены в министерстве.

В Миндоходов напомнили, что в 2013 году ставки единого налога для плательщиков 5-й группы снижены – до 5% с 7% и для 6-й группы – до 7% с 10%. Плательщики 2-й группы будут подавать отчетность раз в год, а не ежеквартально.

«Заработали новые сервисы для «упрощенцев». В частности, заявления о переходе на упрощенную систему принимаются отныне в электронном виде. Кроме того, в течение отчетного периода разрешено менять группу налогообложения и ставку налога», - сказано в сообщении Миндоходов.

В нем же указывается, что на стадии разработки находится еще один инновационный сервис: в скором времени предприниматели смогут вести книгу учета доходов в электронном виде. Причем сервис, как предполагается, будет иметь функцию автоматического формирования отчета.

«Пока прогнозы оправдываются: предпринимателей стало больше, а объем единого налога, выплачиваемого в местные бюджеты, - вырос. В частности, в 2013 году эта категория плательщиков перечислила в казну 456,4 млн грн, что вдвое больше показателя начала 2012 года», - сказано в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев».

По данным налоговых органов, самой популярной остается вторая группа налогообложения, в которой работают 721 тыс. предпринимателей, что составляет около 55% от общего количества «упрощенцев».

С 1 января 2013 года ставка единого налога для налогоплательщиков первой группы составляет 10% от размера минимальной зарплаты (1 147 грн), для плательщиков второй группы - 20% размера минимальной зарплаты. Таким образом, в 2013 году ежемесячный размер единого налога для субъектов предпринимательства, находящихся на упрощенной системе налогообложения, составит 114,7 грн для налогоплательщиков 1-й группы и 229,4 грн для налогоплательщиков 2-й группы.