Объем возмещения НДС столичным предпринимателям в январе вырос на 14%

Объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) столичным предпринимателям в январе 2013 года вырос на 14%, или 30 млн грн, по сравнению с январем 2012 года - до 244 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве со ссылкой на главу ведомства Ирину Носачеву.

По ее словам, 26 субъектов предпринимательства получили возмещение НДС в автоматическом режиме. Объем таких возмещений составил 74 млн грн, что на 64 млн грн больше, чем в январе 2012 года.

Вместе с тем, налоговики отметили, что внимательно следят за правомерностью заявленных к возмещению сумм налога на добавленную стоимость. В частности, в январе объем незаконно заявленного к возмещению НДС составил почти 30 млн грн.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений по налогу на добавленную стоимость столичным предпринимателям в 2012 году вырос на 1,494 млрд грн и составил 3,585 млрд грн. Количество плательщиков налога на добавленную стоимость в Киеве в 2012 году составило более 15 тысяч, что в 2,3 раза больше показателя 2011 года (6,4 тыс. субъектов предпринимательства) и составляет 26% от общего количества плательщиков НДС по Украине (58 тыс. субъектов предпринимательской деятельности).

При этом в целом по стране объем возмещений по НДС в 2012 году составил 46 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше прошлогоднего показателя.

По словам главы Министерства доходов и сборов Украины Александра Клименко, ликвидация применяемых для уклонения от уплаты НДС схем привела к росту сборов этого налога в прошлом году на 15,4% при ожидаемом номинальном росте ВВП на 6,3%.