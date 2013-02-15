Янукович ожидает рост экономики Украины, хотя "во многих странах прогнозируется рецессия"

В Украине по итогам 2013 года ожидается сохранение экономического роста на фоне рецессии во многих других странах. Такое мнение высказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью аналитическому журналу «Украина и мир. Глобальная повестка дня 2013», созданном в сотрудничестве The New York Times News Service & Syndicate и газеты «Сегодня», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«В Украине по итогам года ожидается сохранение экономического роста, в то время как во многих странах прогнозируется рецессия. Мы надеемся на сохранение позитивных тенденций в 2013 году, несмотря на все возможные внешние вызовы», - сказал В. Янукович.

Он отметил, что государство ищет защитные механизмы для отечественной экономики. В частности, большое внимание уделяется обеспечению стабильности ситуации в макрофинансовой сфере.

Важным фактором минимизации негативных последствий мирового кризиса для Украины Президент назвал рост внутреннего спроса и повышение устойчивости экономики государства к внешним рискам путем стимулирования деловой активности, внедрения реформ.

«Международный опыт и, прежде всего опыт наших ближайших соседей, свидетельствует о том, что стабильные темпы роста может обеспечить только модернизированная экономика», - отметил В. Янукович.

Президент отметил, что дальнейшее продвижение реформ, их стимулирующее влияние на темпы экономического развития позволяет прогнозировать темпы роста реального ВВП в 2013 году на уровне 3,4%.

Кроме того, для стимулирования своей экономической активности, начиная с 2011 года, Украина проводит последовательную политику снижения налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования.

По словам В. Януковича, снижение в Украине ставки налога на прибыль на два процентных пункта позволяет более чем на 5 млрд грн в год увеличить средства, которые остаются в распоряжении предприятий.

Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2013 год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривен, рост ВВП – 3,4%.

По мнению премьер-министра Украины Николая Азарова, в 2013 году удастся обеспечить рост валового внутреннего продукта в стране на 3%.

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%.