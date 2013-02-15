Налоговая вводит усиленный режим работы на время декларационной кампании

Министерство доходов и сборов Украины, в состав которого входит Государственная налоговая служба Украины, намерено усилить работу консультационных служб для налогоплательщиков на время проведения декларационной кампании, говорится в сообщении Миндоходов, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, все интересующие вопросы о заполнении декларации о доходах налогоплательщики могут задать в контакт-центре Информационно-справочного департамента ГНСУ ежедневно с 8 утра до 20.00 вечера (кроме субботы и воскресенья), по телефону 0-800-501-007, в центрах обслуживания налогоплательщиков, где граждане и субъекты хозяйствования получают большой набор административных и консультационных услуг, а также непосредственно в налоговой инспекции.

При этом сервисные центры уже работают по специальному режиму. Туда декларации о доходах можно подавать в том числе, в выходные дни и вечерние часы.

Адреса, телефоны и необходимая нормативная база, включая образец декларации и консультационные разъяснения, также размещены на субсайтах региональных органов ГНСУ в разделе «декларирование гражданами имущественного состояния и доходов» и в печатных СМИ.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, и декларации о доходах будут приниматься вплоть до 1 мая 2013 года.

Для удобства налогоплательщиков декларацию можно подать в электронном виде при наличии электронного ключа цифровой подписи и соответствующего программного обеспечения.

При этом министр доходов и сборов Александр Клименко высказывал намерение показать пример и лично подать декларацию о доходах.

Напомним также, что на 1 июля 2012 года в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн. Возможность подавать декларации в электронном виде появилась с открытием Центра сертификации ключей электронной подписи, который начал работу в мае 2012 года.

При этом в 2012 году высказывались предположения, что кампания по всеобщему декларированию доходов может быть введена в Украине уже в 2014 году. Однако в Миндоходов не раз заявляли, что любые инициативы по введению всеобщего декларирования обязательно пройдут предварительное обсуждение с участием общественности и экспертов.