Торги на межбанке открылись ростом котировок

В пятницу, 15 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1295/8,1390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2696/0,2700, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8425/10,8565. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3329/31 (четверг — 1,3391/93).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1145/8,1185, к 12:00 цены выросли 8,1225/8,1265. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1235/8,1275 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8620/10,8705, к 12:00 цены ушли вниз 10,8310/10,8405. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8330/10,8425.