Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году вырос на 36%

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2012 года составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в 2012 г. вырос до 91,364 млрд долл. (в 2011 году – 88,843 млрд долл.), причем импорт товаров составил 84,658 млрд долл. (в 2011 году – 82,608 млрд долл.), импорт услуг – 6,706 млрд долл. (в 2011 году – 6,235 млрд долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в 2012 году вырос до 82,337 млрд долл. (в 2011 году – 82,186 млрд долл.). При этом экспорт товаров составил 68,810 млрд долл. (в 2011 году – 68,394 млрд долл.), экспорт услуг – 13,528 млрд долл. (в 2011 году – 13,792 млрд долл.).

Справка УНИАН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,657 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году.