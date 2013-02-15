Азаров и Цушко будут вместе улучшать инвестиционный климат Украины

Кабинет министров и Антимонопольный комитет Украины для поднятия инвестиционного климата Украины создадут Программу по развитию конкуренции на 2014-2024 годы.

Об этом 14 февраля находясь в Полтаве сообщил председатель Антимонопольного комитета Василий Цушко.

По его словам, Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабмину и Антимонопольному комитету, совместно с областными государственными администрациями разработать такую программу.

«В разработке программы нам помогает ЮНКТАД (Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию). Они предлагают применять мировой опыт конкурентной политики в разных странах», - сказал В.Цушко.

Справка УНИАН. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию ( ЮНКТАД) - орган Генеральной Ассамблеи ООН. Учрежденная в 1964 году, в качестве постоянного межправительственного органа, Конференция является ключевым органом Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития. Ей поручено ускорение торгового и экономического развития, в особенности развивающихся стран.

ЮНКТАД играет в системе ООН роль координационного центра по проблемам развития и смежным вопросам торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития. Ее главная цель состоит в содействии интегрированию развивающихся стран и стран с переходной экономикой в мировую экономику и развитию посредством торговли и инвестиций.