Валютные резервы Азербайджана превысили 46 млрд долл. - в 8 раз больше суммы госдолга

Стратегические валютные резервы Азербайджана за 2012 год выросли на 5,5 миллиарда долларов, или на 14%, и достигли порядка 46,1 миллиарда долларов, говорится в обзоре денежной политики Центробанка страны, размещенном на сайте ведомства в пятницу.

Как передает РИА "Новости", согласно сообщению, данной суммы хватает на три года импорта товаров и услуг в Азербайджан.

ЦБ сообщает также, что стратегические валютные резервы Азербайджана составляют 70% от ВВП страны и в восемь раз превышают сумму ее внешнего госдолга.