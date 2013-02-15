Валютные резервы Азербайджана превысили 46 млрд долл. - в 8 раз больше суммы госдолга
14:21, 15 февраля 2013Финансы
0
Стратегические валютные резервы Азербайджана за 2012 год выросли на 5,5 миллиарда долларов, или на 14%, и достигли порядка 46,1 миллиарда долларов, говорится в обзоре денежной политики Центробанка страны, размещенном на сайте ведомства в пятницу.
Как передает РИА "Новости", согласно сообщению, данной суммы хватает на три года импорта товаров и услуг в Азербайджан.
ЦБ сообщает также, что стратегические валютные резервы Азербайджана составляют 70% от ВВП страны и в восемь раз превышают сумму ее внешнего госдолга.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter