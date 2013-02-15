В России задолженность по заработной плате в январе выросла почти на 50% - до 2,3 млрд руб.

Задолженность по заработной плате в России в январе выросла почти на 50% и составила около 2,3 миллиарда рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Федеральной службы госстатистики (Росстат).

"На 1 февраля 2013 года, по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2,296 миллиарда рублей и по сравнению с 1 января 2013 года выросла на 736 миллионов рублей (на 47,2%)", - сообщает Росстат.

Как передает ПРАЙМ, на 1 января 2013 года работодатели имели долги перед 79 тысячами сотрудников.