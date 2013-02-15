Поступления денежных переводов в Украину за 2012 год составили 4,3 млрд долл.

По итогам прошлого года с использованием систем денежных переводов в Украину поступило 4,297 млрд долл. (в эквиваленте), сообщается на сайте Национального банка Украины.

При этом указывается, что перечисления в прошлом году из Украины составили 737 млн долл. (в эквиваленте). Сумма денежных переводов внутри страны - 21,568 млрд грн и 12 млн долл. (в эквиваленте).

По информации НБУ, на 1 января 2013 года на территории Украины осуществляли деятельность по переводу средств девять внутригосударственных и международных систем перевода средств, созданных резидентами Украины, из которых четыре системы созданы банками и пять систем - небанковскими учреждениями.

Также на территории Украины функционировало 23 международных системы перевода средств, созданных нерезидентами. Участниками таких систем являются около 150 банков Украины, «Украинская финансовая группа» и национальный оператор почтовой связи - «Укрпочта».

Как сообщал УНИАН, по данным исследования, проведенного Всемирным банком, общемировой объем денежных переводов от работников, занятых за пределами своих государств, по итогам 2012 года составит 406 млрд долл., что на 6,5% больше прошлогоднего показателя.

В числе стран – крупнейших работодателей для иностранных рабочих названы США, Россия, Великобритания и ведущие экономики ЕС.

В числе крупнейших получателей денежных переводов от трудовых мигрантов значатся Индия (официальный объем переводов составит 70 млрд долл. по итогам 2012 года), Китай (66 млрд долл.), Филиппины (24 млрд долл.), Мексика (24 млрд долл.) и Нигерия (21 млрд долл.). В европейском разрезе крупнейшими получателями денежных переводов названы Польша, Румыния, Босния и Герцеговина. Данные по Украине в исследовании ВБ не были представлены.