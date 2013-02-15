«ПриватБанк» планирует в этом году нарастить прибыль до 2 млрд грн

Крупнейший банк Украины, «ПриватБанк», планирует в 2013 году нарастить прибыль до 2 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Как говорится в сообщении, в январе 2013 года банк получил 403 млн грн прибыли и по итогам 2013 года планирует нарастить показатель прибыли на 30% - до 2 млрд грн по сравнению с показателем 2012 года. Также пресс-служба банка сообщила о намерениях банка в этом году нарастить активы на 10-15% и увеличить количество транзакций на 30-40% (на сегодня среднее количество транзакций в банке составляет 2,1-2,5 млн в сутки). В планах банка открытие более 200 новых отделений в Украине и более 50 - за рубежом, а также установка 5 600 новых терминалов самообслуживания, в результате чего сеть таких мини-банков вырастет до 12 000. В розничном сегменте банк планирует продолжить внедрение уникальных технологий, которые позволяют обслуживать клиентов круглосуточно без посещения банковского отделения - через банкомат, терминал, Интернет, смартфон, по телефону и т.п.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финучреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составили 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Согласно ежегодному рейтингу World's Best Banks 2012 британского финансового журнала The Banker, «ПриватБанк» признан лучшим украинским банком и одним из лучших банков мира.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка).

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