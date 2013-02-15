Межбанк в пятницу закрылся котировками 8,1175/8,1235 грн/долл.

В пятницу, 15 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1295/8,1390, к 12:00 цены упали 8,1135/8,1230. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,1175/8,1235 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2696/0,2700, к 12:00 цены снизились 0,2690/94. К закрытию цены откатились к уровню 0,2693/97. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,1050 (-0.0350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3305/95. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8425/10,8565, к 12:00 цены ушли вниз 10,8165/10,8330. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8030/10,8150.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1145/8,1185, к 12:00 цены выросли 8,1225/8,1265. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1235/8,1275 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8620/10,8705, к 12:00 цены ушли вниз 10,8310/10,8405. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8330/10,8425.