Товарооборот между Украиной и Польшей в 2012 году вырос на 10% - до 7,8 млрд долл.

Варшава. Украина в прошлом году увеличила товарооборот со своим крупнейшим непосредственным западным соседом, Польшей, на 10% по сравнению с 2011 годом – до 7,8 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, по предварительным данным польского госкомстата (GUS), Украина увеличила негативное сальдо торговли с Польшей до около 2,7 млрд долл. с зафиксированных в предыдущем году 1,8 млрд долл.

Польские компании продали в Украине товаров на 5,3 млрд долл., что почти на 13% больше показателей предыдущего года, а импорт украинских товаров за этот же период снизился на более, чем 7% - до 2,6 млрд долл.

Украина по итогам прошлого года вошла в десятку крупнейших рынков сбыта для польских товаров, заняв 8-ое место, а по импорту - 19-ое место.

По данным польского комитета статистики, в прошлом году Польша поставила на зарубежные рынки товаров на сумму 183 млрд долл., закупив за границей на около 195 млрд долл.

Крупнейшими покупателями польских товаров оказались Германия (46 млрд долл.), Великобритания (12 млрд), Чехия (11,5 млрд), Франция (11 млрд) и Россия (10 млрд).

Поляки в свою очередь больше всего покупали товаров в Германии (на 43 млрд долл.), России (28 млрд), Китае (17,5 млрд), Италии (10 млрд) и Франции (8 млрд).

Как сообщал УНИАН, по данным польской статистики, в 2011 году в сравнении с предыдущим годом Украина увеличила товарооборот с Польшей на 20% при сокращении негативного торгового сальдо на 14%.

Справка УНИАН. Польский комитет статистики традиционно показывает более высокие данные о товарообороте с Украиной, чем украинское статистическое ведомство, по данным которого, к примеру, дефицит в торговле с Польшей в 2011 году составил менее 400 млн долл.

Разница в данных возникает, главным образом, из-за разных оценок экспорта польских товаров в Украину, что ряд экспертов объясняет тем, что эти товары ввозятся на украинскую территорию нелегально и поэтому не фиксируются госкомстатом.

В тоже время эксперты считают, что разница также может быть связана с разной трактовкой таможенными службами "стран происхождения" при поставках из ЕС.