В Польше в январе зафиксировано рекордное снижение инфляции

Варшава. Потребительские цены в Польше в первом месяце текущего года выросли в годовом выражении на 1,7%, что является самым низким показателем с августа 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, согласно обнародованным данным польского государственного комитета статистики, цены в январе по сравнению с декабрем выросли на 0,1%.

Инфляция оказалась ниже прогнозируемых в среднем аналитиками 2%.

В январе в годовом выражении подорожали продукты питания, безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия (+3,4%), содержание жилья (+2,4%) на фоне снижения стоимости одежды и обуви (-4,9%) и транспортных услуг (на 0,7%).

По сравнению с декабрем подорожали только продукты питания, алкоголь и сигареты (на 1,1%).

Аналитики, слова которых приводит польское агентство РАР, считают, что инфляция в Польше в ближайшие месяцы может снизиться до 1%, а по итогам года не превысит 1,5%.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года цены на потребительские товары в Польше выросли на 2,4% после 2,8% роста в ноябре и 3,4% роста в октябре.

В прошлом году самая высокая инфляция в стране была зафиксирована в феврале и июне - на уровне 4,3%.

Справка УНИАН. За последнее десятилетие самая высокая месячная инфляция в Польше была зафиксирована в мае 2011 года на уровне 5%. Удержание низкого роста цен является одним из условий присоединения Польши к зоне единой европейской валюты - евро.

В тоже время слишком слабый рост цен свидетельствует о замедлении роста экономики и стимулирует Центробанк снижать ставку рефинансирования.

Польские монетарные власти для сбалансированного экономического роста ставят за цель удерживать инфляцию на уровне 2,5%, допуская его изменения на плюс-минус 1%.