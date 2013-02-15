Еврокомиссия предлагает ЕС присоединиться к новым переговорам о торговле услугами в рамках ВТО

Брюссель. Еврокомиссия предлагает ЕС присоединиться к новым переговорам о торговле услугами в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение было передано сегодня Еврокомиссией Совету ЕС.

На сегодняшний день о готовности таких переговоров заявил 21 член ВТО, однако Еврокомиссия надеется, что количество участников переговоров возрастет.

Кроме того, Комиссия считает, что новое соглашение о торговле услугами должно быть согласовано с другими правилами ВТО для создания единой системы правил для всех участников организации.

“Перспектива нового широкого соглашения о торговле услугами – прекрасная новость для занятости и экономического роста. Я призываю всех членов ВТО, которые поддерживают открытие рынков и четкие правила торговли услугами, присоединиться к нашей инициативе”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де Гухт.

Переговоры должны касаться всего сектора сферы услуг, в том числе информационных услуг, транспортных, финансовых и логистических.

Переговоры между 21 членом ВТО и ЕС (вместе 48 стран - членов ВТО) о новом соглашении о торговле в сфере услуг должны начаться нынешней весной.