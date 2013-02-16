Финансисты "Большой двадцатки" призывают к укреплению еврозоны

Финансовая G20 призывает прилагать усилия по укреплению экономического и валютного союза еврозоны, говорится в коммюнике по итогам первой встречи министров финансов и глав центробанков "большой двадцатки" в рамках российского председательства, сообщает Прайм.

"Мы едины во мнении, что слабая глобальная экономическая активность связана с неопределенностью в области экономической политики, снижением уровня кредитования со стороны частного сектора, сдерживанием экономического роста из-за увеличения налогов и ухудшения функционирования кредитного посредничества, а также с неполным восстановлением глобального равновесия спроса и предложения", - отмечается в документе.

"В этих обстоятельствах требуется прилагать последовательные усилия по укреплению экономического и валютного союза еврозоны, устранению неопределенностей, связанных с фискальной ситуацией в США и Японии, и увеличивать внутренние источники спроса в странах с профицитом счета текущих операций, принимая во внимание особые условия крупных производителей товаров", - полагают министры финансов G20.