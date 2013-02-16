Финансовая G20 пообещала отказаться от конкурентной девальвации валют

Финансовая G20 подтверждает приверженность более быстрому движению в направлении рыночных систем обменных курсов валют и обещает воздержаться от конкурентной девальвации валют, говорится в коммюнике по итогам первой встречи министров финансов и глав центробанков "большой двадцатки"в рамках российского председательства, сообщает Прайм.

"Мы признаем, что чрезмерная волатильность финансовых потоков и беспорядочная динамика обменных курсов имеют негативные последствия для экономической и финансовой стабильности. Мы воздержимся от конкурентной девальвации валют. Мы не будем ориентировать наши обменные курсы в целях конкуренции, будем воздерживаться от всех форм протекционизма и сохраним наши рынки открытыми", - отмечается в заявлении.

"Мы подтверждаем свою приверженность более быстрому движению в направлении рыночных систем обменных курсов и гибкому обменному курсу, которые отражали бы фундаментальные экономические показатели, позволяли избегать постоянной несбалансированности обменных курсов, и в этой связи более тесному сотрудничеству друг с другом с целью совместного роста", - говорится в коммюнике финансовой G20.