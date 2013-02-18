G20 решила пересмотреть квоты в Международном валютном фонде до конца 2013 года

G20 приняла решение определиться с формулой и распределением квот в Международном валютном фонде (МВФ) до конца 2013 года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на итоговом брифинге "двадцатки".

Этот вопрос затронул президент РФ Владимир Путин, принявший участие во встрече министров финансов и глав центробанков G20. Он заявил, что ожидает принятие лидерами "двадцатки" на сентябрьском саммите в Петербурге решения по новой формуле квот стран в МВФ, которая будет в полной мере учитывать современную расстановку сил в глобальной экономике, передает ПРАЙМ.

"Мы договорились о том, что вопрос о формуле и распределении квот мы должны существенно продвинуть к саммиту глав государств с тем, чтобы главы государств поставили точку и дали окончательное направление в формулировании формулы и распределении квот, которые должны будут определиться до конца текущего года", - сказал Силуанов.

Он признал, что в ходе встречи финансовой G20 в Москве были критические высказывания по поводу тех обязательств, которые были достигнуты ранее. "Целый ряд стран, которые в результате предложений по изменению формулы теряли свои доли, выступали против", - пояснил российский министр.

В итоге, по его словам, участники договорились о поэтапности решения этого вопроса.

***РФ сейчас председательствует в Большой двадцатке.

В МВФ действует принцип «взвешенного» количества голосов: возможность стран-членов оказывать воздействие на деятельность Фонда с помощью голосования определяется их долей в его капитале. Каждое государство имеет 250 «базовых» голосов независимо от величины его взноса в капитал и дополнительно по одному голосу за каждые 100 тыс. СДР суммы этого взноса. В том случае, если страна покупала (продавала) СДР, полученные при первичной эмиссии СДР, число её голосов увеличивается (сокращается) на 1 за каждые 400 тыс. купленных (проданных) СДР. Эта коррекция осуществляется не более чем на 1/4 от числа голосов, полученных за взнос страны в капитал Фонда. Такой порядок обеспечивает решающее большинство голосов ведущим государствам.

Квота МВФ существует для каждого государства-члена Фонда. Она основана на его относительном положении в мировой экономике. Квоты государств-членов определяют максимальный размер их финансовых обязательств перед МВФ, играют роль в решениях о доступе государств-членов к ресурсам Фонда, определяют долю государств-членов в общем распределении специальных прав заимствования (СДР) и тесно связаны с числом их голосов.