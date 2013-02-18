Стоимость доллара на текущей неделе будет оставаться стабильной - Forex club

Стоимость евро на текущей неделе будет зависеть от данных по индикаторам деловой активности, данных рынка недвижимости в США, а также комментариев по поводу последнего решения ФРС относительно процентной ставки, отмечают аналитиков FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, если экономическая статистика из Германии и США окажется умеренно позитивной, то это поддержит евро. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, курс евро на международном рынке на текущей неделе будет находиться в границах 1,3150-1,3600. В Украине в этом случае средний курс продажи наличного евро составит 10,78-11,15 грн.

Стоимость доллара на текущей неделе будет оставаться стабильной. Для этого есть несколько причин. Во-первых, ликвидность в банковской системе последнее время существенно снизилась. Во-вторых, каких-то существенных платежей по внешним долгам на неделе не запланировано. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, средний курс продажи наличного доллара в этот период будет находиться в границах 8,13-8,141 грн.

Рост стоимости рубля на текущей неделе может продолжиться так, как ожидается выход умеренно позитивной статистики из США и еврозоны, что благотворно отразится на нефти. Средний курс продажи наличного рубля, вероятно, будет находиться в границах 0,272–0,28 грн.