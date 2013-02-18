S&P подтвердило суверенный рейтинг Японии "АА-" с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Японии "АА-", краткосрочный рейтинг "А-1+" и негативный прогноз по ним, сообщается в пресс-релизе агентства.

Экономику страны S&P характеризует как процветающую и диверсифицированную, в то же время отмечая продолжающуюся дефляцию и старение населения, а также слабые показатели бюджета. "Мы считаем, что меры, предпринятые новым Кабинетом министров во главе с Синдзо Абэ, будут иметь критически важное значение для суверенных рейтингов Японии в будущем", - отмечают аналитики агентства.

Япония обладает золотовалютными резервами на сумму один триллион долларов, уступая по этому показателю лишь Китаю. Иена имеет статус мировой резервной валюты. В то же время, профицит платежного баланса упал к концу 2012 года до 1% ВВП с 4,9% в 2007 году. В течение ближайших нескольких лет профицит ожидается "умеренным", пишет ПРАЙМ.

Финансовая система страны более прочная, чем у США и стран Европы, где продолжается процесс консолидации бюджетов. Банковский сектор страны, в целом, не зафиксировал больших убытков по кредитам после землетрясения и цунами в 2011 году, хотя некоторые организации обратились за господдержкой.

"Повышение рейтингов Японии ограничивает большой дефицит бюджета и госдолг, продолжающиеся дефляция и старение населения", - отмечается в релизе.

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