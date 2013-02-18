Банк «Надра» предоставит телеканалу «Интер» кредитную линию на 735 млн грн

Банк «Надра» предоставит телеканалу «Интер» возобновляемую кредитную линию на 735 млн грн. Об этом телеканал сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как говорится в сообщении, решение о получении кредита акционеры телеканала приняли 14 февраля. В рамках заключенного договора банк предоставит телеканалу кредит отдельными траншами на общую сумму 735,24 млн грн под 11% годовых сроком на 24 месяца. В качестве обеспечения по кредиту компания предоставила в залог имущественные права по договору банковского вклада. Кредит предоставляется для пополнения оборотных средств и осуществления других платежей, связанных с ведением операционной деятельности. Компания получила первый транш кредита в размере 172,41 млн грн, или 23,45% общего размера кредита, 30 января.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля компания K.H. Media Limited, принадлежащая Валерию Хорошковскому, заключила соглашение о продаже 100% акций компании Inter Media Group Limited, исходя из оценочной стоимости 2,5 млрд долл.

Inter Media Group Limited представляет телеканалы «Интер», НТН, К 1, «Мега», «Энтер-фильм», К2, «Пиксель» и MTV. Покупателем группы выступила компания GDF Media Limited, которая принадлежит Дмитрию Фирташу. Телеканал «Интер» подтвердил, что его купила компания GDF Media Limited. 15 февраля Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на эту покупку.

15 февраля управляющий директор группы компаний Group DF, объединяющей активы бизнесмена Дмитрия Фирташа, Борис Краснянский возглавил наблюдательный совет телеканала «Интер».

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 10 февраля 2009 года по 13 августа 2011 г. в банке «Надра» работала временная администрация.

Во втором квартале 2011 г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд грн. По ее результатам компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, приобрела 89,9659% акций банка.

В 2012 году банк «Надра» сократил чистую прибыль в 2 раза – до 1,01 млн грн.