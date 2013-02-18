Торги на межбанке в понедельник открылись котировками 8,1150/8,1250 грн/долл.

В понедельник, 18 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е падением котировок – 8,1150/8,1250 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2692/0,2697, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8155/10,8305. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3327/1,3329 (пятница — 1,3329/1,3331).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1295/8,1390, к 12:00 цены упали – 8,1135/8,1230. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,1175/8,1235 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8425/10,8565, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8165/10,8330. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8030/10,8150.