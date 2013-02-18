Обещания G20 не помогут остановить колебания валют - Reuters

Финансовые лидеры 20 крупнейших экономик мира пообещали не девальвировать свои валюты, чтобы поддержать экспорт, но это обещание не поможет удерживать валютные курсы стабильными, пишет Reuters.

Хотя министры финансов и управляющие центробанков "Большой двадцатки" могут пообещать не обесценивать свои валюты напрямую, не может быть никаких гарантий, что центробанки не будут закачивать деньги в экономики, чтобы снова подстегнуть их рост.

"Мы воздержимся от конкурентной девальвации. Мы не будем делать мишенью наши валютные ставки в целях конкуренции", - говорится в финальном заявлении G20 после заседания в Москве.

Однако, именно ультрамягкая монетарная политика ФРС США и Банка Японии, направленная на поддержку их экономик, давит на доллар и иену и вызывает споры о конкурентной девальвации. Эта тенденция вряд ли изменится.

Глава Центробанка США Бен Бернанке сказал в пятницу, что "США используют инструменты внутренней политики, чтобы добиваться наших целей".

Токио, в свою очередь, утверждает, что обещание Банка Японии начать неограниченную скупку государственных облигаций направлено исключительно на то, чтобы помочь экономике выйти из рецессии. G20 решила, что в таких политиках нет ничего предосудительного.

Но девальвация валют, обдуманная или являющаяся побочным эффектом монетарной политики, - это все же девальвация.

Министр финансов Канады Джим Флаерти, отвечая на вопрос, как понять, нацелена ли монетарная политика на поддержку экономики или на валютные ставки, сказал: "Это довольно сложно оценить".

Хотя Япония утверждает, что G7 и G20 в своих заявлениях не требовали от нее изменения политического курса, источники сообщили, что G7 напрямую обратилась к Японии.

Возможно, "Большую семерку" волнует не столько политическая программа Японии, сколько заявления некоторых японских политиков, определяющих желаемые уровни для иены.

"Рынок воспримет заявление G20 как одобрение того, что она (Япония) делает - продажи иены, - сказал Нил Меллор из Bank of New York Mellon. - Отсутствие порицания в отношении Японии означает, что она будет свободно печатать деньги".

Соглашение G20 о том, что валютные курсы должны определяться финансовыми рынками, не облегчит жизнь таким странам, как Бразилия, чьи сравнительно высокие процентные ставки привлекают капитал из стран с низкими ставками, таких как США, оказывая повышательное давление на ее валюту и делая экспорт более дорогим.

Вице-президент Европейского центробанка Витор Констансиу указал, что обещание G20 избегать конкурентной девальвации практически не затрагивает скорость колебаний валютных курсов.

"Необходимо делать что-то для предотвращения слишком резких колебаний валютного курса и движения валютного курса только в одном направлении - это, конечно, вызывает вопросы и должно обсуждаться", - сказал Констансиу после переговоров.

Хотя представители G20 отмахнулись от разговоров о "валютных войнах", а глава Международного валютного фонда Кристин Лагард сказала, что сейчас намного больше "валютных беспокойств", в частном порядке чиновники говорят, что, по их мнению, вопрос о валютных курсах будет в повестках дня многих ближайших заседаний.

"G20 должна постоянно следить за тем, что происходит с валютными курсами, потому что это точка общих интересов. Любые беспорядочные колебания необходимо обсуждать", - сказал Констансиу.