В Украине оборот розничной торговли в январе превысил 58,6 млрд грн

Объем оборота розничной торговли в Украине в январе 2013 года против аналогичного месяца прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,2% и составил 58,622 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Запорожской области – на 18,8%, до 2,83 млрд грн, в АР Крым – на 18%, до 2,23 млрд грн и в Винницкой области – на 17,7%, до 1,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Оборот розничной торговли в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.Рост оборота розничной торговли в Украине в январе 2012 года против января 2011 года составил 13,8%.