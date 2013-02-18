Кабмин утвердил план Нацпрограммы содействия развитию малого предпринимательства

Кабинет министров Украины утвердил перечень мероприятий, выполнение которых предусмотрено Национальной программой содействия развитию малого предпринимательства на 2013 год. Соответствующее распоряжение размещено на веб-портале правительства.

Согласно распоряжению, Министерство экономического развития и торговли совместно с Госслужбой по регуляторной политике и предпринимательству должны разработать и подать на рассмотрение правительства 4 нормативных акта, совершенствующих государственную политику в сфере контроля, лицензирования различных видов деятельности, предоставления разрешений и введения административной ответственности чиновников за нарушение выполнения своих обязанностей.

Госпредпринимательства, согласно плану Кабмина, должно провести ряд публичных мероприятий по обсуждению законодательных инициатив и повышению эффективности регуляторной политики.

Отдельным пунктом перечня мероприятий значатся совместные действия Минэкономразвития, Госпредпринимательства, Минфина, Нацбанка и местных органов власти по расширению доступа субъектов малого предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам, их активному привлечению к инновационным проектам и проектам международной технической помощи, а также по созданию фондов поддержки предпринимательства.

Согласно правительственному распоряжению, предполагается формирование единой информационной системы обеспечения государственной политики в сфере развития малого предпринимательства, включая СМИ и образовательные программы для школьников и студентов, создание сети бизнес-центров, бизнес-инкубаторов технологических парков и центров передачи технологий. Планируется также проведение нескольких тематических конференций и совещаний, а также Всеукраинского конкурса бизнес-планов предпринимательской деятельности среди молодежи. При участии украинских ученых в 2913 году будет подготовлен аналитический отчет, в основу которого лягут результаты мониторинга условий ведения бизнеса в Украине.

Четкие сроки реализации тех или иных пунктов общего плана действий в рамках Нацпрограммы содействия развитию малого предпринимательства, а также финансовая составляющая выполнения заявленных работ в распоряжении не указываются.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов прогнозирует в 2013 году рост малого бизнеса на 20% за счет совершенствования упрощенной системы налогообложения. В 2012 году численность индивидуальных предприятий выросла с 1,05 млн человек до 1,3 млн человек. При этом налоговые нововведения увеличат этот показатель, уверены в министерстве.

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