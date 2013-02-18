ЕБРР выделяет сети Novus до 50 млн долл. кредита

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет торговой сети Novus кредит в размере до 50 млн долл., которые будут направлены на строительство 7 магазинов в Киеве и Киевской области до конца 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил генеральный директор ООО «Новус Украина» Игорь Ланда.

По его словам, это будут собственные магазины компании. Площадь супермаркетов составит от 3,5 тыс. кв. м до 8 тыс. кв. м.

И.Ланда уточнил, что из 21 магазина сети в собственности компании находятся 18 супермаркетов, остальные три — на арендованных площадях.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит украинской розничной сети Novus долгосрочный кредит на сумму до 50 млн долл. Получателем кредита выступает Novus Group.

Справка УНИАН. Novus – сеть супермаркетов и торговых центров. По состоянию на начало 2013 года сеть включает 21 магазин в Киеве, Борисполе, Севастополе, Ривном, Черкассах, Тернополе, Корце (Ривненская обл.) и Романове (Житомирская обл.).

Компания «Новус Украина» управляет общей торговой площадью более 90 тыс. кв.м.

Супермаркеты Novus работают в форматах «магазинов у дома» площадью от 800 кв. м, гипермаркетов площадью торгового зала до 7 тыс. кв. м. Основным форматом Novus являются супермаркеты площадью 3 тыс. кв. м. Управление сетью осуществляет литовский холдинг BT Invest.

BT Invest – управляющая компания с головным офисом в Литве, созданная бывшими акционерами крупнейшего украинского производителя соков «Сандора» Игорем Беззубом и Раймондасом Туменасом. BT Invest Croup включает торговую сеть Novus, компанию-импортер Best Imports Ltd., Stolitsа Group (проектирование и строительство жилой и коммерческой недвижимости).

ЕБРР — крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 января 2013 года банк выделил в рамках 318 проектов в Украине свыше 8,2 млрд евро (10,7 млн долл.).