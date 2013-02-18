НБУ продолжает продавать евро из золотовалютных резервов — эксперты

Национальный банк Украины продолжает продавать евро из золотовалютных резервов, сообщает пресс-служба компании FOREX CLUB в Украине в пресс-релизе, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно пресс-релизу, по оценкам аналитиков компании, доля евро в золотовалютных резервах Нацбанка в январе сократилась до 38,77% с 39,02%, в то время как доля американского доллара увеличилась до 43,93% с 43,61%. Чистое сальдо продажи регулятором евро в январе составило 222 млн евро.

По мнению аналитиков, январь был удачным периодом для продажи евровалюты, так как она дорожала практически весь месяц на фоне выросшего оптимизма относительно перспектив экономики еврозоны. Поддержку золотовалютным резервам в этот период оказало успешное размещение облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте, в результате чего правительству удалось привлечь 929,66 млн долл.

«В феврале Украине необходимо погасить долг в иностранной валюте, в том числе перед МВФ, на сумму около 1 млрд долларов. Тем не менее, удачное размещение еврооблигаций на сумму 1 млрд долл., а также привлечение валютных ОВГЗ в размере 168,44 млн долл. в начале февраля дают основания ожидать, что размер золотовалютных резервов в этом месяце останется стабильным», — цитирует пресс-служба руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в январе выросли на 0,4% — до 24,652 млрд долл.

По словам директора департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александра Дубыхвоста, в январе на изменение объема золотовалютных резервов существенно повлияло погашение очередного транша по кредиту Международного валютного фонда в размере 408 млн долл. США в эквиваленте и выплаты по обслуживанию государственного долга. Рост резервов в январе произошел в основном за счет поступлений на счета правительства средств от размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте (около 930 млн долл. — УНИАН).