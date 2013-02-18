На межбанке торги закрылись котировками 8,11/8,12 грн/долл.

В понедельник, 18 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,1150/8,1250, к 12:00 цены понизились 8,1130/8,1190. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись - ,1155/8,1210 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Президентов, в связи с этим торги по доллару были возможны только расчетами ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2692/97, к 12:00 сузился спрэд 0,2693/97. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,1250 (-0,0090).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3320/80. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8155/10,8305, к 12:00 цены ушли вверх 10,8400/10,8520. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8345/10,8460.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1295/8,1390, к 12:00 цены упали - 8,1135/8,1230. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,1175/8,1235 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8425/10,8565, к 12:00 цены ушли вниз 10,8165/10,8330. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8030/10,8150.