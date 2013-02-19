Торги на межбанке вторника открылись ростом котировок

Во вторник, 19 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1220/8,1270 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2695/99, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8435/10,8505. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3347/49 (понедельник – 1,3327/29).

В понедельник, 18 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками – 8,1150/8,1250, к 12:00 цены понизились до 8,1130/8,1190. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 8,1155/8,1210 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8155/10,8305, к 12:00 цены ушли вверх 10,8400/10,8520. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8345/10,8460.