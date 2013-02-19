На текущей неделе внимание рынка будет приковано к евро - эксперт

На текущей неделе внимание рынка может переключиться на евро, так как Е-17 планирует публикацию большого числа довольно значимых отчетов, а также релиз прогнозов от Еврокомиссии, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, недавний выход слабых данных по ВВП заставили инвесторов забеспокоиться по поводу перспектив еврозоны. И если отчеты и прогнозы подтвердят, что угроза восстановлению региона действительно существует, то и вероятность снижения рейтинга у таких стран, как Испания, Франция, Италия и Португалия, также вырастет.

В случае, если отчеты и прогнозы по темпам роста только подтвердят опасения рынка, пара EUR/USD сможет пробить уровень 1,3330 и направиться к отметке 1,3260.