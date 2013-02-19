Таможенники нашли в авто жителя Львова незадекларированные 146 тыс. долл.

Работники Львовской таможни, несущие службу на международном пункте пропуска «Смильница - Кросценко» выявили у жителя Львова, направлявшегося в Польшу, рекордную сумму незадекларированной наличной валюты в объеме 146,5 тыс. долларов США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, нарушитель закона ехал в автомобиле, как пассажир, и при пересечении границы выбрал упрощенную полосу таможенного досмотра – так называемый «зеленый» коридор. Однако нервное поведение львовянина привлекло внимание таможенников, которые отогнали автомобиль для детального досмотра и обнаружили незадекларированные денежные средства. Деньги были изъяты, а по факту происшествия составлен протокол о нарушении правил Таможенного кодекса Украины.

В Миндоходов обратили внимание, что в последнее время количество случаев незаконного провоза валюты через границу выросло. Причем главной причиной роста нарушений, по мнению специалистов Миндоходов, являются потери валютчиков, скупивших валюту в конце прошлого года в надежде на ее подорожание. «Потери валютчиков, которые в конце прошлого года скупали валюту в ожидании ее подорожания, вынуждают их сегодня искать пути сбыта валюты за границей», - говорится в сообщении Миндоходов.

В нем же напоминается, что в соответствии с Инструкцией о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины, утвержденной постановлением правления Национального банка в мае 2008 года, физическим лицам – резидентам позволено провозить через таможенную границу Украины валютные средства в эквиваленте не более 10 тыс. евро. «Если сумма превышает этот эквивалент, необходимо подать документы, подтверждающие снятие наличности со счетов банков или иных финансовых учреждений», - напомнили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, ежегодно население Украины скупает наличной валюты в объеме от 2 до 10 млрд долларов.