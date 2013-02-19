Украина в февраля погасила перед МВФ более 634 млн долл.

В феврале 2013 года Министерство финансов Украины осуществило первое в текущем году погашение и уплату процентов по обязательствам перед Международным валютным фондом (по программе stand-by 2008-2009 гг.), сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, общая сумма платежа составила 413,75 СПЗ (специальные права заимствования), или 634,1 млн долл. США, или 5 млрд 068,6 млн грн (по курсу НБУ).

Также отмечается, что указанные расходы по погашению и обслуживанию государственного долга предусмотрены Законом Украины «О Государственном бюджете на 2013 год».

По информации Минфина, следующий платеж по обязательствам перед МВФ приходится на май.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by. График выборки средств Украиной был рассчитан на два года с общим объемом 11 млрд СПЗ (около 16,4 млрд долл.). После согласования параметров программы 3 млрд СПЗ были зачислены в золотовалютные резервы Национального банка Украины.

В рамках этой программы stand-by Украина получила три транша общим объемом 7 млрд СПЗ (10,6 млрд долл.). Часть второго транша в размере 1,5 млрд долл. и третий транш в полном объеме были направлены непосредственно в Государственный бюджет Украины.

В 2010 году Украина и МВФ одобрили новую программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд СПЗ (около 15,4 млрд долл.).