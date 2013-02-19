Миндоходов в январе увеличило возмещение НДС на 25%

Министерство доходов и сборов увеличило возмещение налога на добавленную стоимость на 25% до 4,5 млрд грн по сравнению с январем прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

«За первый месяц текущего года плательщики НДС получили 4,5 млрд грн бюджетной компенсации. Это более чем на четверть превышает показатели января 2012 года», - сказано в сообщении пресс-службы.

При этом Министерство доходов и сборов уточнило, что сумма заявок к возмещению НДС, одного из ключевых налогов, составляла лишь 1,1 млрд грн.

Пресс-служба также отметила, что почти 40% возмещенной суммы получили предприятия с долей иностранного капитала.

«В 2013 году им возвращены на счета более 1,6 млрд грн», - сказано в сообщении.

По данным Министерства доходов и сборов, лидерами по получению бюджетной компенсации являются предприятия горно-металлургического комплекса, которым возмещено почти 1,7 млрд грн. Зернотрейдеры получили 320,3 млн грн НДС. Предприятиям машиностроения и торговли возмещено 293,1 млн грн и 222,7 млн грн соответственно.

Министерство доходов и сборов обратило внимание налогоплательщиков на то обстоятельство, что более оперативно происходит возмещении НДС с суммами до 1 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, объем возмещений налогоплательщикам по налогу на добавленную стоимость в 2012 году составил 46 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше показателя 2011 года. При этом объем заявленного к возмещению налога в 2012 году составил всего 43,3 млрд грн.

Глава Миндоходов Александр Клименко ранее отметил, что ликвидация применяемых для уклонения от уплаты НДС схем привела к росту сборов этого налога в прошлом году на 15,4% при ожидаемом номинальном росте ВВП на 6,3%. В 2012 году 50,4% НДС было выплачено в автоматическом режиме.