Межбанк во вторник закрылся котировками 8,1285/8,1315 грн/долл.

Во вторник, 19 февраля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1220/8,1270, к 12:00 цены поднялись до 8,1270/8,1320. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1285/8,1315 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2695/0,2699, к 12:00 цены повысились до 0,2697/0,2701. К закрытию цены откатились к уровню 0,2696/0,2700. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,1250 (+0.0200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3330/1,3375. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8435/10,8505, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8490/10,8600. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,8405/10,8485.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,1150/8,1250, к 12:00 цены понизились до 8,1130/8,1190. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись –1155/8,1210 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 10,8155/10,8305, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8400/10,8520. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8345/10,8460.