Оборот в терминальной сети «ПриватБанка» превысил 80 млн грн в сутки

Оборот в терминальной сети крупнейшего банка Украины «ПриватБанка» превысил 80 млн грн в сутки, сообщает банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, ежедневно через сеть POS-терминалов банка в Украине оплачивают покупки более 670 тысяч человек, из которых 460 тысяч - клиенты «ПриватБанка» и 210 тысяч - владельцы карт других банков. Ежемесячно к сети подключается более 3,5 тыс. новых терминалов, и банк планирует увеличить сеть терминалов для оплаты картами в торговой сети до 100 тысяч штук до конца года.

Как сообщили в банке, при подключении к эквайрингу новым клиентам предоставляется трехмесячный период бесплатного обслуживания, что поможет украинским предпринимателям без дополнительных затрат выполнить требования законодательства об обязательном приеме оплаты по банковским картам.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финучреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составили 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Согласно ежегодному рейтингу World's Best Banks 2012 британского финансового журнала The Banker, «ПриватБанк» признан лучшим украинским банком и одним из лучших банков мира.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка).

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