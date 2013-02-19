НБУ разъяснил порядок перемещения гражданами банковских металлов через границу

Национальный банк Украины в своем письме к Министерству доходов и сборов Украины от 31 января разъяснил порядок перемещения гражданами банковских металлов через границу Украины.

Как сказано в письме НБУ, текстом которого располагает УНИАН, необходимость разъяснения обусловлена жалобам граждан на «неправильное толкование» таможенными органами положений Инструкции № 148 (Инструкции о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины).

В НБУ отмечают, что согласно вышеуказанной инструкции физическое лицо (резидент и нерезидент) имеет право ввозить в Украину и вывозить за ее пределы банковские металлы весом не более 500 г в виде слитков и монет при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

При этом физлица имеют право вывозить за пределы Украины банковские металлы весом более 500 г в виде слитков и монет на основании соответствующей индивидуальной лицензии и при условии письменного декларирования таможенным органам.

Нацбанк сообщает, что согласно Инструкции № 148 к банковским металлам отнесены золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные (аффинированные) до высших проб в соответствии с мировыми стандартами в слитках и порошках, которые имеют сертификат качества, а также монеты, изготовленные из драгоценных металлов с пробами для отечественных монет не ниже: для золота - 995, для серебра - 999, для платины и палладия - 999,5 и в иностранных монетах из драгоценных металлов с пробами не ниже: для золота - 900, для серебра - 925, для платины и палладия - 999.

«Таким образом, все монеты Украины с вышеупомянутыми пробами, как те, которые не являются средством платежа, так и выпущенные в обращение и являющиеся средством платежа на территории Украины, отнесены настоящим нормативно-правовым документом к банковским металлам», - говорится в письме НБУ.

В то же время Нацбанк отмечает, что монеты Украины из драгоценных металлов, имеющих низкие пробы, вывозятся за пределы Украины и ввозятся на ее территорию на общих основаниях, а именно в соответствии с порядком перемещения наличности через таможенную границу Украины.