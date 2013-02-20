Ожидаемое решение ФРС подкорректирует позиции доллара - эксперт

Пара EUR/USD пока не нашла катализатора для прорыва отметки 1,3330, однако агрессивный протокол FOMC может все изменить, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине. По их мнению, ближайшая цель пары 1,3260.

Текущая неделя может расставить все точки в отношении пары GBP/USD. Последние данные о деловой активности свидетельствуют о восстановлении показателей занятости и в промышленности, и в сфере услуг, и в строительном секторе Британии. Если число безработных покажет значительное сокращение, возможно восстановление пары у уровня 1,5540 после пробоя отметки 1,5480.

Вполне очевидно, что потенциал ослабления иены необычайно велик вплоть до момента выбора нового главы Банка Японии. Таким образом, любой откат пары стоит воспринимать как приятный подарок и удачную возможность выйти на минимумах. Любой из трех кандидатов (Муто, Ивата и Курода) вполне вписываются в рамки мягкой монетарной политики и агрессивной борьбы с дефляцией, так что паре будет комфортно выше отметки 95,00.