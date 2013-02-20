Торги на межбанке открылись повышением курсов евро и доллара

В среду, 20 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 8,1300/8,1400 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2704/09, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9055/10,9205. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3413/15 (вторник – 1,3347/49).

Во вторник, 19 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1220/8,1270, к 12:00 цены поднялись до 8,1270/8,1320. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1285/8,1315 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8435/10,8505, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8490/10,8600. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,8405/10,8485.