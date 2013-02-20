Нацбанк Греции и Eurobank создают крупнейшую финансовую группу в стране

Международная финансовая группа Eurobank с активами в Украине планирует слияние с группой NBG (Национальный банк Греции).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Универсал-банка», который входит в состав группы Eurobank

Как говорится в сообщении, в результате слияния двух крупнейших структур Греции, финансовых групп Eurobank и NBG, общие активы новой объединенной структуры сравняются с уровнем ВВП Греции и превысят уровень ВВП Украины.

Справка УНИАН. «Универсал Банк» (Universal Bank, г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входти в группу крупных банков. На 1 января 2013 года активы банка составили 7,01 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 4,03 млрд грн, обязательства - 6,41 млрд грн, средства клиентов - 3,21 млрд грн, собственный капитал - 601,04 млн грн, уставный капитал - 1,16 млрд грн. За 2012 год банк получил убыток в размере 272,6 млн грн. С 2006 года банк входит в состав международной финансовой группы Eurobank, представленной в 8 странах Европы.