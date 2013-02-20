Налогоплательщики сэкономили более 183 млн грн на бесплатных электронных ключах

Возможность бесплатно получить ключ электронной цифровой подписи и усиленный сертификат к ней позволила 199 тыс. физических и юридических лиц – абонентам Аккредитованного центра сертификации ключей Государственной налоговой службы – сэкономить около 183,6 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, стоимость одного усиленного сертификата электронной цифровой подписи в коммерческих аккредитованных центрах сертификации ключей составляет в среднем 500 грн.

В Миндоходов напомнили, что наиболее активными пользователями услуг Центра сертификации ключей остаются физические лица. Только в январе в Центр обратились 37,7 тыс. новых абонентов, которые получили 46,4 тыс. усиленных сертификатов. Количество юридических лиц – новых абонентов составило 13,4 тыс., им выданы 31,8 тыс. электронных ключей.

При этом аналитики Миндоходов прогнозируют, что по итогам февраля количество клиентов Центра будет расти и дальше, поскольку с 6 февраля ключи для таможенных операций также выдаются в Центре сертификации ключей Государственной налоговой службы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 февраля 2013 года количество владельцев электронных ключей, предоставленных в Центре сертификации ключей Министерства доходов и сборов Украины для оформления налоговой отчетности в электронном виде, выросло до 148 тыс. абонентов - 99,2 тыс. частных предпринимателей и 48,8 тыс. юридических лиц.

Аккредитованный Центр сертификации ключей начал работу 30 мая 2012 года. Выдача, генерация ключей является бесплатной, а Центр способен предоставлять до 2 тыс. ключей электронной подписи в день. Расходы на создание Центра составили 1,5 млн грн. При этом в Миндоходов рост пользователей услуг центра объясняют удобством самих услуг, позволяющих не появляться в налоговой инспекции даже раз в квартал, а отправлять документацию через Интернет. Переход на электронное декларирование все активнее используют плательщики НДС, налога на прибыль и акцизного налога.