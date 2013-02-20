«Универсал Банк» не планирует покидать украинский рынок

«Универсал Банк», входящий в группу крупных банков Украины, не планирует покидать украинский рынок. Об этом 20 февраля сообщил на пресс-конференции председатель правления банка Милтиадис Папаниколаоу.

По его словам, «Универсал Банк» не собирается покидать украинский рынок и не готовится к продаже. В рамках стратегии на 2013 год банк будет рассматривать различные возможности развития на украинском рынке, в том числе сфокусирует свое внимание на обслуживании корпоративных клиентов и частных предпринимателей.

Первый заместитель председателя правления банка Игорь Волох добавил, что банк не намерен сокращать свое присутствие и в розничном сегменте. Плановый прирост кредитного портфеля в 2013 году составляет 10%, при этом ожидается увеличение доли кредитов корпоративным клиентам до 50% портфеля. По его словам, 3 года назад соотношение розничных и корпоративных кредитов в портфеле банка составляло 80 на 20 соответственно.

Относительно итогов работы банка за 2012 год М.Папаниколаоу отметил, что по результатам 4 квартала прошлого года банк вышел на прибыльный уровень деятельности, и эта тенденция сохранилась по итогам января. Получение прибыли после трехлетнего периода убыточной деятельности стало возможным благодаря значительному снижению объемов страховых резервов по кредитам вследствие улучшения качества кредитного портфеля благодаря новым, более жестким правилам выдачи кредитов.

М.Папаниколаоу также сообщил, что не исключает возможности покупки других банков в Украине при наличии интересных предложений на рынке, но в настоящее время какие-либо конкретные предложения и структуры не рассматриваются.

Как сообщал УНИАН, международная финансовая группа Eurobank с активами в Украине планирует слияние с группой NBG (Национальный банк Греции). В результате слияния двух крупнейших структур Греции, финансовых групп Eurobank и NBG, общие активы новой объединенной структуры сравняются с уровнем ВВП Греции и превысят уровень ВВП Украины.

Справка УНИАН. «Универсал Банк» (Universal Bank, г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. На 1 января 2013 года активы банка составили 7,01 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 4,03 млрд грн, обязательства - 6,41 млрд грн, средства клиентов - 3,21 млрд грн, собственный капитал - 601,04 млн грн, уставный капитал - 1,16 млрд грн. За 2012 год банк получил убыток в размере 272,6 млн грн. С 2006 года банк входит в состав международной финансовой группы Eurobank, представленной в 8 странах Европы.

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