В Нацбанке Беларуси считают нереальным получение страной кредитов МВФ в ближайшие 1-2 года

Минск. В Национальном банке Беларуси считают, что привлечение кредитных ресурсов МВФ в ближайшие 1-2 года, с учетом внешней политической ситуации вокруг Беларуси, маловероятно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявила журналистам председатель Нацбанка Беларуси Надежда Ермакова.

«Скорее всего, это нереально, исходя из политической ситуации», - отметила Н.Ермакова.

По ее словам, все зависит от позиции Совета директоров МВФ.

«Большинство членов Совета высказываются за то, чтобы не работать с Беларусью, там преобладают политические мотивы, - подчеркнула Н. Ермакова. - Мы постоянно говорим с ними о новой программе, ждем обзорную миссию в начале апреля и будем продолжать этот диалог».

Как сообщал УНИАН, официальный Минск дважды за последнее время безуспешно обращался в МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена Беларусью в МВФ весной 2012 года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.

Напомним, что в 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу, платежи по которому составят 3,1 млрд долл.

Из них в течение 2013 года Беларусь должна погасить долг перед МВФ (с учетом процентов) в сумме 1,63 млрд долл., что является наибольшей частью полученного в период с января 2009 года по апрель 2010 года кредита стэнд-бай.

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