Fitch подтвердило рейтинг субдолга «Укрэксимбанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг субординированного долга государственного «Укрэксимбанка», «B»/прогноз «Стабильный»/«b» на уровне «CCC», сообщается в пресс-релизе агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Как говорится в сообщении, рейтинг субординированного долга «Укрэксимбанка» учитывает дополнительный риск невыполнения обязательств, обусловленный возможностью отложить купонные выплаты при определенных обстоятельствах, например, в случае отрицательной чистой прибыли за квартал согласно отчетности банка. Разница в два уровня между рейтингом устойчивости банка «b» и рейтингом субординированного долга «CCC», как следствие, отражает один уровень за данный дополнительный риск невыполнения обязательств и один уровень за потенциально более слабую возвратность активов ввиду субординированности долгового инструмента. Также пересмотрен рейтинг возвратности активов по данному инструменту с «RR6» на «RR5». Все другие рейтинги банка не были затронуты текущими рейтинговыми действиями.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за суверенным рейтингом Украины подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» на уровне «B» со стабильным прогнозом, а также присвоило выпуску облигаций Biz Finance PLC, проводимому для финансирования кредита «Укрэксимбанку», финальный долгосрочный рейтинг «B» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4».

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