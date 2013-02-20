Прибыль украинских банков в январе сократилась на 11%

Прибыль банков Украины в январе 2013 года составила 580 млн грн, что на 11% меньше показателя января 2012 года, сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, активы банков в январе выросли на 0,9% или на 10,153 млрд грн — до 1,137 трлн грн.

При этом общие активы банков выросли также на 0,9% - до 1,279 трлн грн.

Сумма предоставленный кредитов в прошлом месяце снизилась на 0,9% или 7,5 млрд грн — до 807,805 млрд грн, объем долгосрочных кредиты сократился на 0,4% - до 392,6 млрд грн.

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе 2013 года вырос на 2,7%, или 1,93 млрд грн, — до 74,45 млрд грн.

Обязательства банков в январе выросли на 1%, или 9,1 млрд грн, — до 966,984 млрд грн. При этом средства юрлиц выросли на 2,9%, или 5,9 млрд грн, — до 208,4 млрд грн (из них срочные — 86,8 млрд грн), средства физлиц — на 2,3%, или 8,41 млрд грн, — до 372,413 млрд грн (из них срочные — 298,600 млрд грн).

Капитал банков в январе 2013 года вырос на 0,6% - до 170,361 млрд грн, регулятивный капитал на 1,3% - до 181,245 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, активы банков в 2012 году увеличились на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Общие активы банков в 2012 году выросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн, при этом в структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%.

Украинские банки по итогам 2012 года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году .

По состоянию на 1 января 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

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