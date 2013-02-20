Межбанк в среду закрылся котировками 8,1320/8,1360 грн/долл.

В среду, 20 февраля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1300/8,1400, к 12:00 сузился спрэд – 8,1335/8,1375. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1320/8,1360 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2704/0,2709, к 12:00 цены повысились до 0,2707/0,2711. К закрытию цены откатились к уровню 0,2704/0,2708. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,0660 (-0,0590).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3413/1,3415, а к 15:00 упали до 1,3368/1,3370. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9055/10,9205, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9155/10,9250. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,8715/10,8805.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 февраля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1220/8,1270, к 12:00 цены поднялись до 8,1270/8,1320. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1285/8,1315 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8435/10,8505, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8490/10,8600. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,8405/10,8485.