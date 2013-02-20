«Райффайзен Банк Интернациональ» в 2012 году получил 725 млн евро прибыли

Консолидированная прибыль международной финансовой группы «Райффайзен Банк Интернациональ» в 2012 году, по предварительным данным, составила 725 млн евро.

Об этом сообщил дочерний банк группы «Райффайзен Банк Аваль» на своем официальном сайте.

Как сказано в сообщении, прибыль до налогообложения составила 1,03 млрд евро, резервы на покрытие возможных потерь по выданным кредитам снизились до 1,01 млрд евро, коэффициент достаточности капитала первого уровня повысился до 10,7%.

Согласно сообщению, в условиях снижения чистого процентного дохода почти на 5% и стабильного чистого комиссионного дохода группа получила по итогам 2012 года прибыль до налогообложения в размере 1,03 млрд евро, что почти на 25% меньше, чем в 2011 году.

«Несмотря на сложные условия (на фоне ухудшившейся макроэкономической среды мы еще были вынуждены сосредоточить усилия и на достижении установленного Европейским банковским управлением уровня достаточности капитала), нам удалось достичь очень приличных результатов. Мы достигли две важные цели: заметного повышения капитала первого уровня и стабилизации наших затрат, без учета Polbank. И хотя объем резервов на покрытие возможных потерь от кредитных операций за весь год был на уровне ожиданий, факт значительного повышения этого показателя в последнем квартале является одним из неприятных проявлений нашей деятельности в прошлом году. Одним из позитивных факторов в четвертом квартале стало повышение чистой процентной маржи», – цитирует пресс-служба банка председателя правления группы Герберта Степича.

Также сообщается, что в четвертом квартале был полностью списан с баланса гудвилл (денежная оценка нематериальных активов компании), связанный с приобретением украинского «Райффайзен Банка Аваль» (29 млн евро), и гудвилл на общую сумму 10 млн евро для некоторых других объектов приобретения.

Как сообщал УНИАН, акционеры «Райффайзен Банка Аваль» заявили о долгосрочной стратегии работы в Украине, и в настоящее время причин для изменения стратегии нет.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 января 2013 года активы банка составили 47,69 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 26,07 млрд грн, обязательства - 41,35 млрд грн, средства клиентов - 27,80 млрд грн, собственный капитал - 6,35 млрд грн, уставный капитал - 3,0 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 33,85 млн грн.

С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предправления "Райффайзен Банка Аваль": Доля иностранных банков в Украине продолжит снижаться