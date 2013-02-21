Кипр стоит перед лицом «реальной и возрастающей угрозы дефолта» - S&P

Кипр стоит перед лицом «реальной и возрастающей угрозы дефолта» по суверенному долгу, если не получит помощи от своих партнеров по ЕС и Международного валютного фонда. Такое предупреждение содержится в докладе главы департамента Европы, Ближнего Востока и Африки международного рейтингового агентства Standard & Poor's Морица Кремера.

По его мнению, если международные кредиторы - Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ - не помогут островному государству, то его властям не останется ничего другого, как провести реструктуризацию своих долговых обязательств.

«Мы также понизим рейтинги, если, по нашему мнению, кипрские власти будут не в состоянии выполнять условия, сопровождающие официальную программу содействия», - сообщил Кремер.

Кредитный рейтинг по долговым обязательствам Кипра, установленный агентством Standard & Poor's, находится в настоящее время на уровне ССС+, то есть, значительно ниже инвестиционного, иными словами, кипрские бонды считаются «мусорными». Прогноз по ним негативный, передает Газета.RU.

Между тем, в ЕС начались дискуссии с подачи Германии о целесообразности оказания помощи Кипру на том основании, что это островное государство не является системно значимым для зоны евро, поскольку его ВВП составляет менее 0,2% от суммарного размера экономик стран этой группы, а потому не представляет для них угрозы. Однако руководство Еврогруппы и глава ЕЦБ Марио Драги отвергают эти доводы и заявляют, что Кипр получит помощь.