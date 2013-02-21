Курс доллара к евро растет на фоне заявлений ФРС США

Курс доллара к евро вырос к концу торгов среды, 20 февраля, на фоне публикации протоколов заседания ФРС США, из которых следует, что регулятор не исключает внесения корректив в программу стимулирования экономики.

К закрытию сессии курс доллара к евро увеличился до 1,3283 доллара за евро сравнению с показателем предыдущего закрытия в 1,3389 доллара за евро. К иене курс доллара практически не изменился и составил 93,56 иены за доллар против 93,57 иены за доллар к концу торгов вторника. К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США курс доллара вырос до 81,07 пункта с 80,45 пункта днем ранее.

Ряд членов Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США выразил обеспокоенность по поводу рисков дальнейшего продолжения программы по выкупу активов с рынка, однако принятие каких-либо решений по этому вопросу отложено до следующей встречи финрегулятора в марте, передает ПРАЙМ.

Укрепление позиций американской валюты, между тем, ограничено в четверг, 21 февраля, макроэкономическими данными от Министерства торговли США. Количество новых домов в стране в январе текущего года составило 890 тысяч, что на 8,5% меньше пересмотренного в сторону роста показателя за декабрь 2012 года (973 тысячи). Данные разочаровали аналитиков, ожидавших сокрашения их числа на 3,6% до 920 тысяч.